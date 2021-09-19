2021/09/19 | 15:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشف دائرة حماية وتحسين البيئة في المنطقة الجنوبية التابعة لوزارة البيئة، اليوم الاحد، رفع العديد من الدعاوى القانونية ضد شركات نفطية حكومية وجولات التراخيص، بسبب ما تخلفه من تلوث بيئي مستمر.وقال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بسبب “السرطان”..البيئة تقاضي شركات نفط حكومية في البصرة المركز الخبري الوطني.

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