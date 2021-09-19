افتتاح غرفة العمليات الاعلامية الخاصة بالزيارة الأربعينية في كربلاء

2021/09/19 | 15:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – كربلاء

افتتحت محافظة كربلاء ، غرفة العمليات الاعلامية الخاصة بالزيارة الأربعينية .

وقال بيان لمحافظة كربلاء، اليوم الاحد، ان "محافظ كربلاء المقدسة نصيف جاسم الخطابي ونائب الامين العام للعتبة افضل الشامي ورئيس هيئة الاعلام والاتصال علي المؤيد ورئيس أتحاد الاذاعات والتلفزيونات محمد الحمد، اعلنوا عن افتتاح غرفة العمليات الاعلامية الخاصة بالزيارة الأربعينية".

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