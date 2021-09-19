الخارجية الايرانية: شحنة الوقود المرسلة إلى لبنان كانت بطلب من السلطات اللبنانية

2021/09/19 | 15:38 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، أن شحنة الوقود المرسلة إلى لبنان كانت بطلب من السلطات اللبنانية.وأكد المتحدث باسم ​الخارجية الايرانية،​ ​سعيد خطيب زاده​، أن ​الجمهورية​ الإسلامية تلتزم بمساعدة الدول الصديقة، لافتا إلى أن “شحنة ​الوقود​ المرسلة الى ​لبنان​ كانت حسب الطلب اللبناني”.وشدد زاده على أنه “إذا أراد لبنان شراء النفط والوقود الإيراني […]

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