دبي: الكلاب المدرّبة على اكتشاف كورونا نجحت بنسبة 92%

2021/09/19 | 15:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة ـ واع

أعلنت سلطات دبي، اليوم الأحد، أن الكلاب التي تمَّ تدريبها لاكتشاف مرضى كورونا نجحت بنسبة 92 بالمئة.

ووفقاً لرويترز، أكّد الملازم أول ناصر الفلاسي، المشرف على برنامج التدريب، أن "شرطة دبي أنشأت وحدة خاصة من 38 كلباً بوليسياً يمكنها اكتشاف كورونا، من عينات العرق البشري بدقة 92 بالمئة".

وأضاف، أن "الموضوع يتم من خلال استخدام عينات من العرق من الأشخاص المصابين بالعدوى المؤكدة، والتي تم جمعها عن طريق وضع مسحة من الإبط لبضع دقائق، ويتم بعد ذلك وضع كمية صغيرة جداً من ذلك في جرة- لها رائحة المريض - ثم توضع العينة للكلب ليشتمها، عندما يعطينا إشارة، نقدم له علاجاً".

وفي قاعة التدريب الكبيرة بالمركز، يسير عناصر الشرطة بالكلاب على طول صف من الصناديق المعدنية، واحد منها فقط يحتوي على عينة إيجابية، تستنشق الكلاب العينات وتجلس في غضون ثوان للإشارة إلى أنها عثرت على شيء ما.

وكانت المطارات في دولة الإمارات العربية المتحدة من أوائل المطارات في العالم التي قامت بتجربة اكتشاف الكلاب لمرضى كورونا، في عام 2020، ومع ذلك لم تعد الكلاب مستخدمة في مطارات الإمارات العربية المتحدة، لكنها جاهزة للنشر أينما كان ذلك مطلوباً.

واختتمت دراسة عن قدرة الكلاب على اكتشاف عدوى كورونا، أجرتها كليات التقنية العليا في الإمارات العربية المتحدة والهيئة الاتحادية للجمارك في أبو ظبي ونشرت في حزيران الماضي في مجلة بيولوجيا الاتصالات، وهي جزء من المجلة العلمية البريطانية (نيتشر)، بمعدل نجاح اكتشاف 98.2٪.

واستخدمت الدراسة عينات العرق واختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل من 3290 شخصاً لمقارنة قدرات اكتشاف الكلاب.

وجاء معدل الكشف البالغ 92% المشار إليه بواسطة الفلاسي من دراسة أجرتها وزارة الداخلية الإماراتية في النصف الأول من عام 2020.

يشار إلى أن العديد من الدول الأخرى، بما في ذلك فنلندا والولايات المتحدة وفرنسا، تقوم بإجراء تدريب خاص للكلاب وتجارب لاكتشاف الكلاب لمرضى كورونا.

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