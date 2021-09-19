نظام شرفي و

2021/09/19 | 15:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يجتمع قادة العالم بمقر الأمم المتحدة في نيويورك هذا الأسبوع، لأول مرة منذ انتشار وباء كورونا العام الماضي، وسيركزون على تعزيز الجهود لمكافحة الجائحة والتغير المناخي، وفقا لرويترز.

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