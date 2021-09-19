2021/09/19 | 15:55 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة النفط، اليوم الأحد، إطلاق مشروع إستثمار الغاز في حقلي الناصرية والغراف بمحافظة ذي قار، بطاقة مليون قدم مكعب قياسي في اليوم.وقال وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل، خلال حضوره حفل اطلاق مشروع استثمار الغاز المصاحب في حقلي الناصرية والغراف بين شركتي غاز الجنوب وبيكر هيوز، بحسب بيان تلقى “النور …

ظهرت المقالة النفط تعلن إطلاق مشروع إستثمار الغاز في حقلي الناصرية والغراف أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط تعلن إطلاق مشروع إستثمار الغاز في حقلي الناصرية والغراف) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط تعلن إطلاق مشروع إستثمار الغاز في حقلي الناصرية والغراف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).