الدفاع النيابية ترفض تهديدات “وادعاءات” إيران

2021/09/19 | 16:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكد عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي عبد الخالق العزاوي اليوم الأحد إن الحكومة العراقية غير قادرة على الرد على “الاعتداءات” الإيرانية على إقليم كردستان.وقال العزاوي في تصريح صحافي، تعليقا […]

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