العلواني يزور منطقة الجمعية ويلتقي باهاليها

2021/09/19 | 16:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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زار المرشح عن (تقدم) في محافظة الانبار، الدائرة_الثانية / الرمادي، التسلسل 33، الاستاذ احمد حميد العلواني، دار الحاج أحمد عباسامين المشهداني في منطقه الجمعية.

واستمع الى مطالبهم واكد على ضرورة تلبية كافة طلبات المواطنين مع الجهات ذات العلاقة واكد الحضور على دعمهم ومساندتهم للعلوانيفي الانتخابات البرلمانية المقبلة.

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