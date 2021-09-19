وزير الدفاع يبحث مع هيئة التصنيع الحربي تطوير ومساندة القوات المسلحة

2021/09/19 | 16:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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بحث وزير الدفاع جمعة عناد مع رئيس هيئة التصنيع الحربي محمد الدراجي، تطوير ومساندة القوات المسلحة العراقية.

وذكر بيان عن مكتب عناد ان “الاخير الاقى في مكتبه بمقر الوزارة، رئيس هيئة التصنيع الحربي محمد الدراجي ونائب رئيس الهيئة فخريعبد الحمزة“.

واوضح ان “الجانبين بحثا خلال اللقاء تطوير ومساندة القوات المسلحة وإقامة المشاريع التي تحتاجها وزارة الدفاع“.

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