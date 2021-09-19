وزارة التربية تكشف تفاصيل جديدة بشأن تغيير نظام الدراسة في العراق

2021/09/19 | 16:05 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت وزارة التربية، الاحد، استمرارها العمل بنظام الاحيائي والتطبيقي في المرحلة الثانوية خلال السنة الدراسية الحالية.

وذكر المتحدث باسم التربية حيدر فاروق لـ NRT عربية، (19 ايلول 2021)، ان "الوزارة مستمرة بالعمل على نظام الاحيائي والتطبيقي في المرحلة الثانوية خلال السنة الدراسية الحالية"، لافتا الى انها "ستستأنف العمل بنظام العلمي والادبي في المرحلة الاعدادية بالعام الدراسي المقبل 2022- 2023".

واضاف فاروق، ان "نظام الاحيائي والتطبيقي لم تفشل ولكن لم تأتي بالنتائج المرجوة منها"، مبينا انه "ليس هناك اي مواد او مناهج دراسية تضاف للصفوف الغير منتهية".

واوضح، ان "الوزارة ليست لديها اي خطة لتغيير المناهج الدراسية في العراق"، مؤكدا ان "المناهج الدراسية العراقية رصينة وتقوم الوزارة من خلال الدراسات وورش العمل بتقوية جودتها".

N.A

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