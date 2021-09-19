لجنة برلمانية: القوى المتنفذة تمنع تمرير

2021/09/19 | 16:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكدت لجنة الخدمات والاعمار البرلمانية، اليوم الأحد، ان بعض القوى السياسية المتنفذة هي من تمنع تمرير "قانون العشوائيات" في البرلمان العراقي منذ سنوات طويلة، فيما بينت سبب ذلك.

وقال عضو اللجنة عباس العطافي، لـ (بغداد اليوم)، إن "القوى السياسية المتنفذة هي من تمنع تمرير (قانون العشوائيات) في البرلمان العراقي منذ سنوات طويلة من أجل استغلال هذا الملف في كل انتخابات برلمانية أو محلية من أجل كسب اصوات المواطنين الذين يسكنون بهذه العشوائيات".

وبين العطافي انه "في الدورة البرلمانية كان هناك عزم واصرار برلماني من أجل تمرير قانون العشوائيات لما فيه مصلحة للمواطنين وهذا القانون يحل جزء كبير من أزمة السكن"، منوهاً أن "بعض القوى المتنفذة منعت ذلك ايضا من أجل استغلال الملف من جديد في الحصول على الناخبين في الانتخابات المبكرة ولهذا القانون لم يرى النور منذ سنين رغم انه جاهز للتصويت".

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