بالملايين.. السعودية تحصي أعداد المعتمرين منذ إطلاق العودة الآمنة

2021/09/19 | 16:29 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنسيق لوضع خطة إستراتيجية للتوسع وزيادة الطاقة الاستيعابية حتى الوصول إلى 3 ملايين ونصف معتمر وزائر شهريا.

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