2021/09/19 | 16:31 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت وزارة الصحة، اليوم الاحد، الموقف الوبائي لفيروس كورونا في عموم البلاد.وذكرت الوزارة في بيان، انها “سجلت 2515 إصابة جديدة، 47 حالة وفاة بفيروس كورونا”.واضاف البيان ان “5067 حالة تماثلت للشفاء من كورونا”، كاشفا عن “تلقي 57900 شخص للقاح كورونا في 24 ساعة”.

ظهرت المقالة الصحة تسجل 2515 إصابة جديدة بفيروس كورونا أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تسجل 2515 إصابة جديدة بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تسجل 2515 إصابة جديدة بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).