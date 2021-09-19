2021/09/19 | 16:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني رحّب خبراء وباحثون بنتائج تجربة جديدة لعقار صنعته شركة “أسترازينيكا”، ليعالج أحد أشكال سرطان الثدي، وفق ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.وقالت شركة الأدوية “أسترازينيكا” إنّ عقار “Enhertu” أظهر انخفاضاً بنسبة 72 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “نقلة نوعية محتملة” في علاج سرطان الثدي… “نتائج رائدة” لعقار جديد من “أسترازينيكا” المركز الخبري الوطني.

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