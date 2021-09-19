2021/09/19 | 16:36 - المصدر: موازين نيوز
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كومان: لست قلقا على مستقبلي.. وخسرنا 8 بوجود ميسي) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كومان: لست قلقا على مستقبلي.. وخسرنا 8 بوجود ميسي) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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