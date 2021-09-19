2021/09/19 | 16:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المفوضية تؤكد أهمية المراقبة الدولية للانتخابات دعماً لنزاهتها وشفافيتها » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 16:30

واع/

تابعونا على:

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المفوضية تؤكد أهمية المراقبة الدولية للانتخابات دعماً لنزاهتها وشفافيتها) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المفوضية تؤكد أهمية المراقبة الدولية للانتخابات دعماً لنزاهتها وشفافيتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).