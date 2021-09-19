2021/09/19 | 16:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني بحثت المفوضية العليا للانتخابات، مع بعثة الاتحاد الاوروبي، اليوم الاحد، مجريات العملية الانتخابية، و اهمية دور المراقبة الدولية لها.وذكرت المفوضية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “ضمن مواصلة استقبال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المفوضية تبحث مع بعثة الاتحاد الاوروبي مجريات العملية الانتخابية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المفوضية تبحث مع بعثة الاتحاد الاوروبي مجريات العملية الانتخابية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المفوضية تبحث مع بعثة الاتحاد الاوروبي مجريات العملية الانتخابية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).