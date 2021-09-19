2021/09/19 | 16:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 05qbm4AeHlQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شاهد زيارة محمد الحلبوسي لبعض مضايف العشائر في قضاء حديثة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شاهد زيارة محمد الحلبوسي لبعض مضايف العشائر في قضاء حديثة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).