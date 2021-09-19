وزير النفط العراقي: 70 دولاراً للبرميل سعر مستهدف لأوبك+ بالربع الأول 2022

2021/09/19 | 16:46 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال وزير النفط العراقي، إحسان عبدالجبار إسماعيل، إن منظمة أوبك وحلفائها سيحاولون إبقاء أسعار النفط عند 70 دولاراً للبرميل في الربع الأول من عام 2022.وأضاف إسماعيل، خلال مؤتمر صحفي عقد في بغداد اليوم الأحد، أنه من المتوقع أن تلتزم المنظمة …

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