صراع يخوضه أقوى رجال الدفاع المدني لانقاذ أكبر شجرة في العالم (صور)

2021/09/19 | 16:49 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقام رجال الإطفاء في كاليفورنيا بلف قواعد أكبر شجرة في العالم بغطاء من الألومنيوم المقاوم للحريق، لحمايتها من حرائق الغابات المستعرة في مكان قريب، وفقا لموقع "لايف ساينس".

وتستعر الحرائق بشكل متسمر في منتزه سيكويا الوطني بكاليفورنيا، منذ 10 أيام، واقترب بشكل "مخيف" من منطقة الغابة العملاقة، التي تضم أضخم أشجار كوكب الأرض.

وتحتوي الغابة العملاقة على أكبر شجرة في العالم من حيث الحجم، وهي شجرة الجنرال شيرمان، وهي شجرة يبلغ عمرها 2200 عام، ويبلغ طولها 83 متر، ويبلغ قطرها أكثر من 36 11 مترا، وفقا لإحصاءات الحدائق الوطنية الأميركية.

ووفقا لصحيفة "لوس أنجلوس تايمز"، فإن الأشجار العملاقة تتكيف لتحمل حرائق الغابات وحتى الاعتماد على النار لتسخين مخاريطها وإطلاق البذور.

لكن تغير المناخ والجفاف يؤججان حرائق عالية الكثافة أصبحت الآن شديدة الحرارة حتى بالنسبة لهذه الأشجار المتكيفة مع الحرائق، حيث أدى حريق العام الماضي لقتل 10 بالمئة من هذه الأشجار العملاقة في كاليفورنيا.

ولف رجال الإطفاء قواعد الجنرال شيرمان وبعض الأشجار العملاقة الأخرى، الخميس، بغلاف مرن مصنوع من الألومنيوم لحمايتهم من الجمر المتساقط ولعكس الحرارة، وفقا للصحيفة الأميركية.

"سكاي"

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