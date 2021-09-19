فرنسا :نسعى للحصول على توضيح بشأن تراجع أستراليا عن صفقة الغواصات

2021/09/19 | 16:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية

غابرييل أتال، إن فرنسا تسعى للحصول على

توضيح بشأن تراجع أستراليا، عن صفقة

لشراء غواصات فرنسية، من أجل اتفاق أمني

ثلاثي مع الولايات المتحدة وبريطانيا.

وبحسب وكالة يورو

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