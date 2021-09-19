2021/09/19 | 16:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس الوزراء الاردني الدكتور

بشر الخصاونة في مكتبه اليوم الأحد،

وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي

والوفد المرافق، بحضور وزير الداخلية

الاردني مازن الفراية، والسفير العراقي

في عمان حيدر العذار

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفاصيل لقاء وزير الداخلية العراقي مع رئيس وزراء الاردن) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفاصيل لقاء وزير الداخلية العراقي مع رئيس وزراء الاردن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).