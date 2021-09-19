2021/09/19 | 16:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاحد،

الموقف الوبائي والتلقيحي اليومي

لجائحة كورونا في العراق.

وقالت الوزارة في بيان،صحفي إنها "سجلت

2515 حالة إصابة، و 5067 حالة شفاء، و 47 حالة

وفاة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع باعداد المصابين بكورونا بالعراق) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع باعداد المصابين بكورونا بالعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).