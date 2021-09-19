9 طرق للتحكم بأعراض متلازمة القولون العصبي

2021/09/19 | 16:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل سبق أن سمعت عن متلازمة القولون العصبي؟ تُعتبر هذه المتلازمة من الاضطرابات الشائعة للجهاز الهضمي التي تصيب الأمعاء الغليظة "القولون".وإليك 9 نصائح للتحكم بأعراضها.

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