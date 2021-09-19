المنتج الوطني يطرح رؤية كاملة “للتعافي الاقتصادي ويتعهد بـ”امتصاص البطالة”

2021/09/19 | 16:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني طرح الأمين العام لتجمع المنتج الوطني جاسم العامري، اليوم الأحد، رؤية متكاملة لإصلاح الاقتصادي العراقي وتطوير القطاع الزراعي والصناعي، فيما أكد التزام تجمعه بمبدأ المواطنة كأساس للمساواة التامة في الحقوق والواجبات بين […]

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