تعرف على مركز العراق من بين الدول المنتجة للكهرباء

2021/09/19 | 16:59 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وعالميا جاءت الصين اولا بإنتاج بلغ 7.779.

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