المرشح حامد الجبوري لـ”النور”: المنظمات الانسانية تدار من قبل مسؤوليين يعملون لمصالحهم

2021/09/19 | 17:06 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد كشف المرشح عن الدائرة الثالثة في محافظة كركوك حامد خلف الجبوري، ان المنظمات الانسانية الدولية والمحلية تدار من قبل مسؤوليين يعملون لمصالحهم الشخصية ويوجهونها نحو المناطق المؤيدة لهم.وقال “حامد الجبوري” المرشح عن الدائرة الثالثة تسلسل 38 في تصريح لـ”النور نيوز”، انه “خلال لقاءاتنا مع المواطنين وزيارة المختارين للمناطق في قضاء الحويجة …

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