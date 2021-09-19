الكاظمي والكعبي يبحثان تعزيز التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية

2021/09/19 | 17:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، مع النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي سبل إنجاح الانتخابات، وتعزيز التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان صحفي، “استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي”، مبينا انه “جرى خلال اللقاء، التباحث في سبل إنجاح الانتخابات، وتعزيز التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية؛ لأجل أن تكون انتخابات تشرين الأول المقبل المعبّر الحقيقي عن إرادة الشعب العراقي”.

واضاف البيان، “شهد اللقاء البحث في سير تنفيذ الأجهزة الحكومية والتنفيذية لحملة إزالة التجاوزات على الممتلكات العامة والشوارع في مناطق مختلفة من العاصمة بغداد”.

وجدّد رئيس مجلس الوزراء “تأكيداته السابقة، على ضرورة عدم التعرّض بالضرر لمصالح الفقراء، والعمل الجاد على إيجاد بدائل لهم قبل المباشرة بإزالة التجاوزات”.

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