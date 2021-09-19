ابرز ما تمخض عنه اجتماع الكاظمي والكعبي بخصوص ملفين هامين

2021/09/19 | 17:07 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي يستقبل النائب الأول لرئيس مجلس النواب

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استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، النائب الأول لرئيس مجلس النواب السيد حسن الكعبي.

وجرى خلال اللقاء، التباحث في سبل إنجاح الانتخابات، وتعزيز التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية؛ لأجل أن تكون انتخابات تشرين الأول المقبل المعبّر الحقيقي عن إرادة الشعب العراقي.

وشهد اللقاء البحث في سير تنفيذ الأجهزة الحكومية والتنفيذية لحملة إزالة التجاوزات على الممتلكات العامة والشوارع في مناطق مختلفة من العاصمة بغداد.

وجدّد السيد رئيس مجلس الوزراء تأكيداته السابقة، على ضرورة عدم التعرّض بالضرر لمصالح الفقراء، والعمل الجاد على إيجاد بدائل لهم قبل المباشرة بإزالة التجاوزات.

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء

19 - أيلول - 2021

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