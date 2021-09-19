مسؤول كبير سابق للمواطنين: راقبوا من سيحضر للبرلمان!

2021/09/19 | 17:07 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عزا نائب رئيس الوزراء السابق، بهاء الاعرجي، الاحد، سبب تعطل قوانين وقرارات مهمة في أدراج مجلس النواب إلى انشغال كثير من النواب بالدعاية الانتخابية، داعيا إلى مراقبة من سيغلب المصلحة الوطنية على الشخصية والحزبية ويحضر إلى الجلسة المقبلة.

وكتب الاعرجي، في تغريدة على "تويتر" اليوم، (19 ايلول 2021): "عطلت عدة قوانين وقرارات ذات أهمية في أدراج مجلس النواب بسبب إنشغال كثير من النواب بالدعاية الانتخابية".

وأضاف: "فلتراقب الجماهير من يحضر منهم ليغلب المصلحة الوطنية على الشخصية والحزبية ممن لم يحضر".

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب جلسته يوم غد الاثنين للتصويت على عدد من القوانين.

وبحسب جدول الاعمال الذي اطلع عليه NRT، فقد تضمن استكمال التصويت على مقترح قانون الأندية الرياضية والتصويت على مقترح حماية الموظف الحقوقي.

كما تضمن التصويت على مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى بروتوكول عام 2005 المتعلق بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة في الجرف القاري، والتصويت على مقترح قانون التعديل الأول لقانون إقامة الأجانب رقم 76 لسنة 2017، كذلك التصويت على مقترح قانون نقابة المبرمجين العراقيين.

وستشمل جلسة الاثنين ايضا، القراءة الثانية لمقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، ومناقشات عامة.

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