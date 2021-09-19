ضبط اهم واخطر مضافات داعش في ديالى

2021/09/19 | 17:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

أفاد مصدر أمني في ديالى، اليوم الاحد، بضبط اهم واخطر مضافات داعش شمالي بعقوبة في المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "قوة من الفرقة الاولى توغلت لمسافة 10كم في عمق حاوي العظيم (90كم شمال بعقوبة) لتضبط اهم واخطر مضافات داعش والتي كانت مقرا لايواء المسلحين القادمين من صلاح الدين باتجاه ديالى وبالعكس".

وبين أن "المضافة كانت تضم اعتدة ومتفجرات وذخائر واجهزة اتصال واخرى لتزويد اجهزته بالطاقة من خلال الطاقة الشمسية".

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