قرار مؤجل منذ 2003.. اكبر نواحي ديالى تطالب بتحويلها الى قضاء (وثيقة)

2021/09/19 | 17:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

حصلت (بغداد اليوم) على وثيقة تظهر رغبة ادارة ناحية بني سعد (اكبر نواحي ديالى) برفع الناحية الى قضاء خاصة وانها استوفت كل الشروط منذ 2003 لكن الاوضاع الامنية والازمات المتكررة اسهمت في تاخير حسم القرار على مدار 18 سنة.

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