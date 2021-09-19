مسرور البارزاني: الأزمات لم توقفنا عن الإصلاح في شتى المجالات

2021/09/19 | 17:09 - المصدر: قناة التغيير

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قال رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني إن حكومته تمكنت من تجاوز أزمة كورونا والأزمة الاقتصادية عبر تطبيق عملية الإصلاح.

واكد بارزاني في كلمة له خلال مشاركته في منتدى النظام التربوي الذي تنظمه الجامعة الأميركية في دهوك أكد أن برنامج حكومته ركز على أهمية قطاع التربية والتعليم والعمل على تطويره والرفع من مستواه.

وأشار الى ان تفشي فيروس كورونا خلال السنتين الماضيتين وتفاقم الأزمة المالية خلف وضعا غير مرغوب به لكن ذلك لم يوقف حكومته عن الاصلاح في شتى القطاعات وبالتالي التغلب على الأزمات.

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