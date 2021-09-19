2021/09/19 | 17:12 - المصدر: الترا عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ألترا عراق ـ فريق التحرير
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموقف الوبائي: أكثر 2500 إصابة وعشرات الوفيات) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ارتفعت حصيلة فيروس "كورونا" في العراق، الأحد، إلى أكثر من 1.97 مليون إصابة.
ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 19 أيلول/سبتمبر، وتضمن تسجيل 2515 إصابة، و47 حالة وفاة.
وأشار الموقف، إلى تسجيل 5067 آلاف حالة تماثل للشفاء بمعدل 94.3%.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموقف الوبائي: أكثر 2500 إصابة وعشرات الوفيات) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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