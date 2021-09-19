الموقف الوبائي: أكثر 2500 إصابة وعشرات الوفيات

2021/09/19 | 17:12 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

ارتفعت حصيلة فيروس "كورونا" في العراق، الأحد، إلى أكثر من 1.97 مليون إصابة.

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 19 أيلول/سبتمبر، وتضمن تسجيل 2515 إصابة، و47 حالة وفاة.

وأشار الموقف، إلى تسجيل 5067 آلاف حالة تماثل للشفاء بمعدل 94.3%.

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