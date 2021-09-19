بينها خسارة 5 كغم خلال أسبوعين.. فوائد عظيمة لريجيم الفلفل الأسود

2021/09/19 | 17:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعريجيم الفلفل الأسود إحدى الحميات المتبعة لخسارة الوزن، لاسيما أن الفلفل الأسود يحمل فوائد صحية عديدة لأنه غني بالفيتامينات مثل فيتامين A، وفيتامين سي، والعديد من المعادن والكالسيوم والبوتاسيوم والصوديوم، حيث تبين أنه من التوابل السحرية التي تلعب دورا في حرق الدهون، وذلك طبقا لتقرير نشر في موقع تايمز أوف أنديا.وفسر الخبراء قدرة الفلفل الأسود في خسارة وزنك، حيث يحتوي على مادة البيبيرين، وهو مركب يساعد على تعزيز عملية التمثيل الغذائي، ويسهم في منع تراكم الدهون، كما أنه يزيد من تركيز الكولسترول الجيد، وحرق السعرات الحرارية بسرعة أكبر.ويعتمد ريجيم الفلفل الأسود، على بضعة خطوات تساعدك في رحلة إنقاص وزنك، حيث يسهم في خسارة ما يعادل 5 كغم من وزنك خلال أسبوعين، كما يسهم في التخلص من الدهون الحشوية والبطن، كما يمنع من تشكيل خلايا دهنية جديدة بالجسم.ولخسارة وزنك من خلال ريجيم الفلفل الأسود، اتبع الخطوات التالية: 1.يتم إضافة ملعقة وربع الملعقة من الفلفل الأسود والليمون للماء المغلي وتناوله خلال الوجبات.2.إضافة ملعقة من الفلفل مع كوب من الماء الدافئ مع إضافة ملعقة من العسل الأبيض.3.يمكنك إضافة ربع ملعقة من الفلفل الأسود إلى قطع البطيخ وخفقه جيدا بالخلاط وتناوله مثلجا.4.يمكنك إدراجه بكل وجباتك خلال اليوم، فعليك تناول ملعقة أو ملعقتين منه بشكل يومي.5.يمكنك تناول شاي الفلفل الأسود الذى يمكن تحضيره من خلال كوب من الشاي الأخضر المضاف إليه الزنجبيل المطحون + نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.6.يمكنك مضغ ملعقتين الى ثلاثة ملاعق من الفلفل الأسود مباشرة على معدة فارغة كل صباح.7.يمكنك استخدام زيت الفلفل الأسود، وإضافة قطرة واحدة منه إلى كوب من الماء، لتناوله قبل الإفطار.

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