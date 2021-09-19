2021/09/19 | 17:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/ المركز الخبري الوطني قال عضو لجنة النزاهة النيابية، عبد الرحيم الشمري، اليوم الأحد، إن اللجان الحكومية التي شكلت سابقا لمتابعة وإعادة الأموال المهربة من العراق لم تعمل لغاية الآن، مؤكدًا وجود إمكانية للتعاقد مع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مدى إمكانية تعاقد العراق مع شركات عالمية لاسترداد أمواله المنهوبة المركز الخبري الوطني.

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