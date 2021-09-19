عراقنا نحميه ونبنيه..!

2021/09/19 | 17:17 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبد محمد حسين الصافي تحالف الفتح إئتلاف نيابي عراقي إنبثق قبيل إنتخابات ٢٠١٨ النيابية، وبالرغم من حداثة تأسيسه وخوضه للأنتخابات لأول مرة، الاّ انه قد نجح في لفت الأنتباه اليه وحاز على ٤٨ مقعداً ..إستثمر مرونته ومقبوليته الكبيرة فأستقطب حلفاء آخرين فضلاً عن التحاق كتل ظل له ليقارب عدد مقاعده الستين مقعداً ..لذا […]

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