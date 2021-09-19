2021/09/19 | 17:20 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أفادت وكالة الأنباء الليبية، اليوم الأحد، بسقوط طائرتين عسكريتين تابعتين للجيش الوطني الليبي، الذي يقوده المشير خليفة حفتر، في حادث تصادم، أسفر عن مقتل عسكريين اثنين.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وأشارت الوكالة إلى أن "الحادث أدى إلى وفاة كل من العميد طيار بوزيد البرعصي، والعريف فني ميلاد الأصبعي، من القاعدة الجوية بنينا، حيث كانا على متن إحدى المقاتلتين، فيما نجا طاقم المقاتلة الثانية".

وأوضحت الوكالة، الحادث الذي وقع بالقرب من منطقة مسوس جنوب شرق بنغازي: ”حدث بينما كانت الطائرتان في مهمة عسكرية“، دون الكشف عن طبيعة تلك المهمة.

وهذا الحادث هو الثاني الذي يشهده سلاح الجو التابع للجيش الوطني الليبي، خلال هذا العام، حيث سقطت طائرة حربية وقتل قائدها خلال عرض عسكري في مدينة بنغازي شرق البلاد في 29 أيار 2021.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الثاني خلال 2021.. سقوط طائرتين عسكريتين في حادث تصادم بليبيا) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الثاني خلال 2021.. سقوط طائرتين عسكريتين في حادث تصادم بليبيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).