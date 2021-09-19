القوات العراقية تداهم مخبأ لإرهابيي (داعش) في الأنبار

2021/09/19 | 17:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية

العراقية اليوم عن مداهمة وكر لإرهابيي

تنظيم “داعش” في محافظة الأنبار غرب

العراق.

وقالت المديرية في بيان نقله موقع

السومرية نيوز إنه “ضمن مهامها لتعقب

وملاحقة فلول دا

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