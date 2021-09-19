بعد تصريحه لـCNN عن الوقود الإيراني.. طهران ترد على ميقاتي

2021/09/19 | 17:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ردت وزارة الخارجية الإيرانية، الاحد، على تصريح رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي بشأن شحنات الوقود الإيراني إلى لبنان عن طريق جماعة "حزب الله"، واصفة ما جرى بأنه "صفقة تجارية".

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