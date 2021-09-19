2021/09/19 | 17:27 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأحد، النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي.وذكر بيان لمكتب الكاظمي، انه”جرى خلال اللقاء، التباحث في سبل إنجاح الانتخابات، وتعزيز التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية؛ لأجل أن تكون انتخابات تشرين الأول المقبل المعبّر الحقيقي عن إرادة الشعب العراقي”.واضاف، ان”اللقاء شهد البحث في سير تنفيذ الأجهزة الحكومية والتنفيذية لحملة إزالة التجاوزات على الممتلكات العامة والشوارع في مناطق مختلفة من العاصمة بغداد”.وجدّد رئيس مجلس الوزراء تأكيداته السابقة، على ضرورة عدم التعرّض بالضرر لمصالح الفقراء، والعمل الجاد على إيجاد بدائل لهم قبل المباشرة بإزالة التجاوزات.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي والكعبي يبحثان ازالة التجاوزات والانتخابات عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي والكعبي يبحثان ازالة التجاوزات والانتخابات) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي والكعبي يبحثان ازالة التجاوزات والانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).