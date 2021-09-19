جوانبه الايجابية والسلبية.. قانون الانتخابات الجديد وأثره على طاولة النقاش في كربلاء

2021/09/19 | 17:30 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيجابيات القانون الاعتماد على مبدأ الأغلبية والترشيح الفردي والقائمة المفتوحة وتصغير حجم الدائر الانتخابية.

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