2021/09/19 | 17:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وجهت نقابات المجموعة الطبية، اليوم الاحد، طلبا الى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.وبحسب الوثيقة التي حصل عليها “المركز الخبري الوطني”، الصادرة من المجموعة وموجهة الى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



نقابات المجموعة الطبية توجه طلبا الى السيد الصدر المركز الخبري الوطني.

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