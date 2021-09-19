رد على ردود أفعال خائبة..لا تحرقوا المراكب..!

2021/09/19 | 17:35 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سرى العبيدي امس نشرت لي عدة مواقع مقالا حمل عنوان (البنى التحتية تحتاج الى نمط خاص من الرجال) عبرت فيه عن رؤيتي في كيفية معالجة واحدة من أهم المشكلات التي نواجهها من اجل بناء مستقبلنا..تتمحور رؤيتي حول الشعار الذي يرفعه تحالف الفتح في حملته الأنتخابية، (عراقنا نحميه ونبنيه) كمنطلق لمقاربة قصة الخراب الذي يعاني […]

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