2021/09/19 | 17:55 - المصدر: قناة الفرات

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: wOxvM96uqTY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مالك المسيحي خادما لزوار اربعينية الامام الحسين"ع" .. تعرف على قصته) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مالك المسيحي خادما لزوار اربعينية الامام الحسين"ع" .. تعرف على قصته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).