2021/09/19 | 17:58 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ اعتبرت صحيفة “جيروزاليم بوست” الاسرائيلية أن صفقة الغواصات الفرنسية التي ألغتها استراليا بسبب تدخلات الولايات المتحدة، تثير غضب فرنسا وأوروبا، فيما رجحت أن يكون لها تداعيات على الشرق الاوسط.وأشارت الصحيفة الاسرائيلية، بداية إلى أن الصفقة الجديدة يطلق عليها اسم “أوكوس” وهي تتعلق بتلقي استراليا غواصات تعمل بالطاقة النووية، ووصفت بأنها وسيلة لتعزيز قوة استراليا، الحليف الرئيسي للولايات المتحدة وبريطانيا، في مواجهة الصين.وكانت فرنسا أعلنت أنها استدعت سفيريها من واشنطن ولندن بعد الإعلان عن الصفقة.بحسب هيئة الاذاعة البريطانية “بي بي سي”،فيما قال وزير الخارجية الفرنسي أن هذا “القرار الاستثنائي” تبرره “الخطورة الاستثنائية” للوضع.وتساهم الصفقة الجديدة “أوكوس” […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فرنسا غاضبة..



تأثر شرق أوسطي وعراقي بـ”أزمة الغواصات الاسترالية” عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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