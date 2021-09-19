2021/09/19 | 18:01 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يؤكد ضرورة إيجاد بدائل قبل المباشرة بإزالة التجاوزات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة النبأ الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/19 | 18:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة النبأ.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يؤكد ضرورة إيجاد بدائل قبل المباشرة بإزالة التجاوزات) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يؤكد ضرورة إيجاد بدائل قبل المباشرة بإزالة التجاوزات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).