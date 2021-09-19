2021/09/19 | 18:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني تمكنت قوات الرد السريع، اليوم الاحد، من تحرير مختطف بناحية ابي صيدا في ديالى.وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “فوج العقرب في اللواء الثاني التابع الى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحرير مختطف بناحية ابي صيدا في ديالى المركز الخبري الوطني.

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