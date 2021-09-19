2021/09/19 | 18:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في محافظة ميسان، اليوم الأحد، إكمال جميع إجراءاتها واستعداداتها الانتخابية، فيما أكدت قيادة شرطة المحافظة تأمين مراكز الاقتراع في عموم المحافظة.وقال مدير مكتب انتخابات ميسان محمد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ميسان تعلن اكمال جميع استعداداتها الانتخابية المركز الخبري الوطني.

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