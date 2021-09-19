قوات الرد السريع تحرر مختطفا بناحية ابي صيدا في ديالى

2021/09/19 | 18:05 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تمكنت قوات الرد السريع، اليوم الاحد، من تحرير مختطف بناحية ابي صيدا في ديالى.وذكرت وزارة الداخلية في بيان، ان “فوج العقرب في اللواء الثاني التابع الى فرقة الرد السريع بوزارة الداخلية، بالتعاون مع قسم استخبارات الفرقة التابع الى وكالة الاستخبارات الاتحادية، تمكنوا من تحرير مختطف كان مقيدا في احد بساتين ناحية ابي صيدا […]

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